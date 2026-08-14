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Los trágicos sucesos en Ceuta: no será la última vez

Lo cómodo y tentador es que todos miremos para otro lado en medio de las incriminaciones, pero eso nos igualaría a los desalmados que juegan con las vidas de los más vulnerables

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Por Gina Montaner
Migrantes regresan a Marruecos después de cruzar la frontera para entrar en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 31 de julio de 2026.
Migrantes regresan a Marruecos después de cruzar la frontera para entrar en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 31 de julio de 2026. (JORGE GUERRERO/AFP)







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Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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