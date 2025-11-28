Columnistas

Daniel Hernández, estudiante de Ciencias Políticas: ‘Los graves riesgos de una democracia cansada’

Si la democracia se reduce al momento del voto, sin participación cívica continua, nuestro país podría terminar seducido por respuestas fáciles que comprometan su sólida tradición democrática

EscucharEscuchar
Por Daniel Hernández Calero
Daniel Hernández Calero, estudiante de Ciencias Políticas, UCR. Proyecto En Voz alta. Opinión
Daniel Hernández Calero: "El actual panorama generalizado de desencanto es caldo de cultivo para salidas autoritarias". (Cortesía: Daniel Hernández/Cortesía: Daniel Hernández)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Daniel Hernández CaleroEn voz altaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.