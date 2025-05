Los retratos de poder de Trump

Existe en Estados Unidos la peculiar tradición de mandar a pintar un retrato oficial de cada presidente. De la elección del artista y de la exposición del retrato se ocupa la National Portrait Gallery, en Washington, siguiendo la regla de que el retrato no debe revelarse hasta que haya terminado el paso del retratado por la Casa Blanca. Es decir que el último óleo que hoy se exhibe en la emblemática exposición de presidentes estadounidenses del museo representa a Barack Obama. El retrato oficial de Joe Biden todavía no se ha presentado, y de Donald Trump (quien acaba de iniciar su segunda presidencia no consecutiva) se muestran fotografías.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌