Columnistas

Los ‘pollitos de colores’ del narcotráfico

El crimen organizado se aprovecha de la vulnerabilidad social de menores de edad para enrolarlos en actividades delictivas. En sociedades donde el ascenso social parece imposible, el narco ofrece atajos peligrosos pero tangibles

EscucharEscuchar
Por Jaime Robleto
La pobreza, la violencia familiar y la falta de oportunidades son el caldo de cultivo para el reclutamiento de menores. (Foto con fines ilustrativos). (albert marin)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
narcotráficocrimen organizadoniños
Jaime Robleto

Jaime Robleto

Doctor en Derecho, máster en Derecho Penal, Juez de apelación de sentencias penales con más de 31 años de experiencia en el Poder Judicial, es psicólogo forense y filósofo. Ha sido docente en la UCR y otras universidades.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.