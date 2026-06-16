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Los plazos de las magistraturas y la lección involuntaria de Marta Esquivel

¿Sabrá la presidenta de la República, sobre todo cuando expone a ciertos magistrados, que, por ejemplo, el juez estadounidense Clarence Thomas acaba de cumplir 34 años en su puesto?

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Por Marco Feoli

Hay un relato bastante instalado respecto a la necesidad de que las magistraturas no permanezcan demasiados años en su cargo. La discusión es legítima, pero creo que ha faltado explicar por qué plazos extensos tienen sentido.








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Marco Feoli

Marco Feoli

Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

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