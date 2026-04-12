Columnistas

Los mejores asientos para contemplar nuestro chiquero

Basura, escombros y maleza... la cultura del cochinitico ya alcanzó niveles vergonzosos y alarmantes en Costa Rica

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Por Ronald Matute

No podía creerlo. ¿Era real lo que estaba viendo? Pero, sí, allí estaban. Dos sillones rotos, colocados uno a la par del otro, parecían invitar a los viajeros a sentarse a contemplar el enorme chiquero que había en los alrededores.








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Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

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