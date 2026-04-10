Columnistas

Los líderes populistas nunca apelan a la razón: las emociones son mucho más poderosas

La polarización no es un efecto secundario del populismo, sino su entorno natural y su principal fuente de réditos políticos

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Por Jaime Robleto
Manipulación mental, de cerebros, mano manipula con hilos tres cerebros, populismo, demagogia, posverdad
El populismo ha demostrado ser el recolector más exitoso del malestar social difuso. Lo toma y lo recodifica en sentimientos compartidos que su base adopta sin cuestionamientos, incluso hasta el punto del fanatismo. (Shutterstock/Ilustración)







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Jaime Robleto

Jaime Robleto

Doctor en Derecho, máster en Derecho Penal, Juez de apelación de sentencias penales con más de 31 años de experiencia en el Poder Judicial, es psicólogo forense y filósofo. Ha sido docente en la UCR y otras universidades.

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