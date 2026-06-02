Columnistas

Los cachiflines de doña Laura Fernández

Lo que el manual del buen chavista aconseja es sacar pecho al lanzar la piedra y culpar a otros cuando se rompa la ventana

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Por Ronald Matute

Imagino que el manual del buen chavista describe con pelos y señales cómo lanzar los cachiflines que doña Laura Fernández soltó durante sus primeras semanas en el poder.








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Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

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