Columnistas

Mi papá, una vaca y una pregunta que el Estado no sabe responder

El problema es que cuando el Estado no puede o no quiere ir por los que hacen daño, termina yendo por todos. Y los que pagan el precio, como siempre, son los que sí trabajan

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Por Elian Villegas Valverde
Areteo trazabilidad bovina
El areteo es el proceso mediante el cual cada vaca recibe un arete oficial con un número de identificación único, registrado en el sistema nacional de trazabilidad que administra Senasa. (Cortesía MAG)







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