Columnistas

Lo que una madre vio y ningún algoritmo detectó

Los médicos sabemos que la ciencia es indispensable, pero también que hay dimensiones de la experiencia humana que no caben completamente en una lista de resultados

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Por María L. Ávila Agüero

Meses atrás, durante una consulta, una madre me dijo algo que ningún algoritmo habría podido registrar. Los exámenes de su hijo estaban bien. Los signos clínicos no mostraban nada alarmante. Sin embargo, ella insistía en que algo no estaba bien. Ella tenía razón.








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María L. Ávila Agüero

María L. Ávila Agüero

Pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.

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