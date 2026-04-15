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Lo que más me sorprendió esta semana: una canción del 99 que guarda vigencia en 2026

¿Cómo es escuchar a Fito Páez por primera vez a los 35 años (y tras reconocer al absurdismo de Camus como mantra)?

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Por Fabrice Le Lous

Culpen a mi padre, porque en mi inducción a la música durante mis primeros años, me inculcó la filosofía del mejor rock inglés y francés (Another Brick in the Wall, Part 2; La Bombe Humaine), pero no revisamos mucha materia del género en español. Así es como, muy adentrado en la experiencia de mi cuarta década, conocí a Fito Páez. Sí había oído varias de sus canciones, pues no hacerlo resulta imposible en Latinoamérica, pero nunca las había escuchado, menos disfrutado. Gracias a la bondad de mis colegas José y Francisco, pude hacerlo de la mejor manera imaginable el pasado viernes: un concierto en la Movistar Arena de Buenos Aires. El tercero con butacas agotadas en el año.








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Fabrice Le Lous

Fabrice Le Lous

Periodista. Director de La Nación. Antes fue director de El Financiero de Costa Rica y editor en La Prensa de Nicaragua. También fue consultor para Latinoamérica de Solutions Journalism Network (SJN). Ha sido jurado de los premios internacionales de periodismo Gabo, Roche y GDA. Especializado en periodismo de soluciones, reportajes y análisis.

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