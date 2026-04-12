Columnistas

Lo que ha pasado con Claudia Dobles

Escuchar y ver el rencor de esa gente me causa estremecimiento, por lo viejo de su resentimiento y lo fundado de su dolor. Pero también me provoca espanto, por su ira despiadada

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Por Isabel Gamboa Barboza
Claudia Dobles partido Coalición Agenda Ciudadana
El pasado 1.° de febrero, día de las elecciones, la entonces candidata presidencial Claudia Dobles estuvo en el canal Trivisión. (JOHN DURAN/John Durán)







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Isabel Gamboa Barboza

Isabel Gamboa Barboza

Doctora en estudios culturales y sociales, dedicada a la docencia universitaria y a la investigación del sufrimiento y el vínculo social, las desigualdades entre mujeres y hombres y los discursos culturales acerca de la pobreza, la salud, la enfermedad y el poder, entre otros.

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