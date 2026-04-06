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Lo nuevo: Trump contra la ciudadanía por nacimiento

Instaurar de nuevo una definición retrógrada de ciudadanía, basada en el origen o la situación legal de los padres, equivaldría a reabrir heridas que todavía no han cicatrizado del todo

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Por Andrés Hernández Alende
Un grupo de migrantes con sus hijos menores de edad, en El Paso, Texas, Estados Unidos.
Un grupo de migrantes con sus hijos menores de edad camina por las cercanías de un centro comercial en El Paso, Texas, Estados Unidos. (Shutterstock/Foto)







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