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Llamar ‘bruto’ o ‘criminal’ al presidente de la Corte: sin precedentes

En la diana de Rodrigo Chaves han estado muchos cargos, todos cuya función constitucional es actuar como contrapesos del poder que representa el Ejecutivo. ¡Vaya casualidad!

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Por Marco Feoli

Pocos eventos recientes son tan peligrosos como la agresión sufrida por una jueza de ejecución penal, hace unos días. Según la funcionaria, el atacante fue un vecino que, entre otras cosas, le reclamó por resoluciones que ha proferido y que fueron pública y reiteradamente repudiadas por Rodrigo Chaves.








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Marco Feoli

Marco Feoli

Jefe del Grupo Regional de las Américas del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU y profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la ONU. Fue viceministro y ministro de Justicia. Abogado especialista en Derechos Humanos.

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