Columnistas

Literatura y pintura se abrazan en la nueva obra de Emilia Macaya

La escritora confiesa la pasión que le produjeron las pinturas de Hopper y cómo no pudo ‘desligarse’ del encanto y profundidad que de ellas emana

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Por Amalia Chaverri
Cape Cod Morning, ,1950, obra del pintor realista estadounidense Edward Hopper
La pintura "Cape Cod Morning", obra del estadounidense Edward Hopper, ilustra uno de los cuentos de Emilia Macaya. (Shutterstock/Imagen)







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Amalia ChaverriEmilia MacayaMiradas y ReflejosEdward Hopper

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