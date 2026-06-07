Columnistas

‘Likes’ para el odio: la degradación emocional de la vida pública

¿Vivimos una transformación de nuestro relato histórico de paz y neutralidad por uno de miedo, odio y control?

EscucharEscuchar
Por Isabel Gamboa Barboza
Toxicidad en las redes sociales, discursos de odio, enojo y rabia, crueldad, burla, descalificación online, ataques en línea, violencia digital
El prestigio de la ferocidad se mide en millones de "views", "engagement" y "likes", lo que a su vez se traduce en mayor notoriedad y, probablemente, una mayor sensación de importancia personal. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
odiocrueldaddiscursos de odiogiro político de Costa RicaIsabel Gamboa Barbozavida online
Isabel Gamboa Barboza

Isabel Gamboa Barboza

Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, autora de varios libros y tiktokera con miles de seguidores en toda América Latina.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.