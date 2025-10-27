Columnistas

Levantamiento de inmunidad al presidente: una decisión cuyas consecuencias pueden ser gravísimas

Como ciudadano, no excuso al presidente si ha incurrido en parcialidad política. Pero aun si así fuera, no levantaría su inmunidad para exponerlo a la sanción, dadas sus desproporcionadas consecuencias

Por Carlos Arguedas Ramírez

La Asamblea Legislativa está en los prolegómenos de una decisión cuyas consecuencias pueden ser gravísimas para el proceso electoral y la estabilidad del sistema político. Es el caso del levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, que según se mire lo expone a la destitución y la incapacitación para el ejercicio temporal de cargos públicos.








Hilando finoCarlos Arguedas RamírezLevantamiento de inmunidad al presidenteAsamblea Legislativabeligerencia política
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

