Leer lo prohibido: por qué la transgresión es clave para el conocimiento

Supongo que el principio que hace posibles el conocimiento y la comprensión es la transgresión, la ruptura con la regla establecida

Por Carlos Arguedas Ramírez

Cuenta Leila Guerriero que en su infancia, cuando tenía ocho, nueve o diez años, le permitieron leer cierta novela gracias a que juró que pasaría por alto las páginas marcadas como prohibidas porque había escenas de sexo, páginas que, sin embargo, ella leyó “con dedicación”.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

