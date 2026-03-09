Columnistas

Leer a Joan Margarit al final del camino

En los poemas de ‘Animal de bosque’, Joan Margarit transforma la enfermedad, el amor y el recuerdo en una meditación sobre la vida

Por Carlos Arguedas Ramírez

Algunas mañanas, a una hora inhóspita para leer poesía, leo poesía. Ahora leo el último libro que escribió Joan Margarit, Animal de bosque. No solo es el último porque no hay otro después de él; es el postrero, Margarit no escribió más porque murió en febrero de 2021, después de terminarlo. Teniéndolo en cuenta, mientras repaso sus poemas finales, me parece ver al poeta alejarse en silencio y perderse en la distancia y en el tiempo.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

