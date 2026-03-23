Columnistas

Laura Fernández: gobernar la continuidad o asumir la responsabilidad

Si la mandataria electa aspira a ser algo más que la administradora de una continuidad, tendrá que demostrar que puede gobernar en un terreno más difícil: el de la construcción institucional

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Por José Daniel Rodríguez Arrieta
Laura Fernández tras reunión con presidente de la Asamblea y jefes de fracción
Laura Fernández tiene la oportunidad de reforzar la proyección del país en el escenario global. Para lograrlo se quiere mucho más que administrar la continuidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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