Columnistas

Las tres formas de inventarse una vida y convertirla en biografía

Todos, hasta los más cercanos, le habían conocido tarde o de oídas, gracias a sus propios relatos. ¿Y si se había fabricado una biografía?

EscucharEscuchar
Por Carlos Arguedas Ramírez

Días atrás murió alguien a quien conocí poco, casi nada. Cuando lo observaba en el espacio de sus actividades ordinarias, concentraba mi atención en lo que él hacía; lo mismo pasaba a los que ahí estaban. No es que me lo propusiera; ocurría. Viéndolo ir de acá para allá, gestualizando y hablando a unos y otros, la conversación decaía y la gente solo metía ruido de nuevo cuando él salía de la escena. Tenía carisma.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Arguedas RamírezHilando finobiografías
Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.