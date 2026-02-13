Columnistas

Las tareas pendientes de los partidos

Desde que Mayuli Ortega fundó el PPSO en 2022, su evolución ha respondido más a oportunidades coyunturales, o ‘fusiones y adquisiciones’, que al crecimiento orgánico

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri

Más allá de qué hagan sus fracciones legislativas a partir del 1.° de mayo, los partidos políticos tienen ante sí una tarea esencial: fortalecerse como organizaciones. La cuesta será más empinada para los opositores, y su responsabilidad, mayor hacia el país. Mucho está en juego. Pero el oficialista no escapa a los retos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eduardo Ulibarriradarpartidos políticosPLNFrente AmplioPUSCMayuli OrtegaPPSO
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.