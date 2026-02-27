Columnistas

Las ruidosas facturas que deja el presidente

Más que lamentable, su actitud es perjudicial para el país; incluso, para el próximo gobierno. Cada vez más, los desafíos se exacerban, y las oportunidades que podrían abrirse pasan y no se quedan

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri

En su larga despedida como cabeza del Ejecutivo, el presidente Rodrigo Chaves ha redoblado la velocidad y el estruendo de lo que mejor sabe hacer: torpedear la posibilidad de discusiones serias sobre temas de trascendencia nacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RadarEduardo UlibarriRodrigo Chaves
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.