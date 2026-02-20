Columnistas

Las raíces democráticas de la seguridad

El eventual éxito de Bernardo Arévalo y sus esfuerzos será determinante para convertir sus semillas en raíces

Por Eduardo Ulibarri

Desde que, en junio de 2023, Bernardo Arévalo sorprendió al pasar a la segunda ronda presidencial en Guatemala, que ganó abrumadoramente en agosto, él y su partido Semilla han enfrentado tres desafíos existenciales y urgentes.








