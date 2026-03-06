Columnistas

Las múltiples repercusiones de la guerra contra Irán

‘Ya no hay asuntos que puedan zanjarse a base de zanjarlos en un solo punto’, escribió hace poco menos de un siglo el poeta francés Paul Valéry. Lo estamos viviendo, pero sin poesía

Por Eduardo Ulibarri

Las guerras no son lineales. Quienes las desatan saben cómo comienzan, pero apenas pueden imaginar cómo evolucionan y terminan. Y a menudo se equivocan. Sus adversarios también son agentes activos, y en el camino aparecen barreras, curvas, espirales y vacíos. Es lo que ocurre con la campaña de Israel y Estados Unidos contra Irán. Sobre ella, comparto cinco “partes”.








Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

