Las mentiras económicas del chavismo y del continuismo

Mentira 1: Crecimiento económico

Lo que dicen los chavistas: “Somos el campeón mundial del crecimiento económico de 2025: 5% vs. 1,9% promedio OCDE”. / Fuente: No se indica.

La realidad. La afirmación es incorrecta. Según la OCDE, Costa Rica crecerá 4,2% en 2025, mientras que el mayor crecimiento corresponderá a Irlanda (10,2%). El promedio OCDE será de 1,7%, no 1,9%. Además, la comparación correcta no es con economías maduras, sino con países similares: de acuerdo con el FMI, Costa Rica ocupará el quinto lugar en crecimiento en América Latina, por debajo de Guyana, Argentina, Paraguay y San Vicente. / Fuente: OECD Economic Outlook (dic. 2025) y FMI WEO (oct. 2025).

Mentira 2: PIB per cápita

Lo que dicen los chavistas: “El PIB per cápita alcanzó los $18.587, lo que ubica al país en el cuarto lugar de la región. / Fuente: No se indica.

La realidad. Según el FMI, en 2024 Costa Rica ocupó el sexto lugar en América Latina. Esta cifra está inflada por la fuerte apreciación del colón entre 2021 y 2024 (casi 20%), que hace que el tipo de cambio promedio baje de ¢618 por dólar en 2021 a ¢512 en 2024. Esto hace pasar el crecimiento del PIB per cápita en colones en ese periodo de 20% a 45%, solo por el efecto cambiario. Si se hace la conversión al mismo tipo de cambio de 2021, Costa Rica cae al octavo lugar regional. / Fuente: Banco Central y FMI.

Mentira 3: Desempleo

Lo que dicen los chavistas: “Desempleo de 5,7%, el más bajo en 20 años”. / Fuente: INEC.

La realidad. La tasa de desempleo que toman es la del trimestre julio, agosto, setiembre de 2025, que es 5,7% y que ha sido la más baja no en 20 años, sino en 15 años, pues la Encuesta Continua de Empleo se realiza desde 2010. Lo que no dicen es que también la tasa de participación laboral (cantidad de gente que está dispuesta a ofrecer su trabajo en el mercado) es de 54,9%, de las más bajas en 15 años, incluso por debajo del nivel a que llegó en pandemia. Si se mantuviera la participación laboral del 60% existente al inicio del gobierno, el desempleo real sería 13,8%, frente a 11,8% en 2022. / Fuente: INEC, Encuesta Continua de Empleo.

Mentira 4: Población ocupada

Lo que dicen los chavistas: “Hay 2.163.674 personas ocupadas”. / Fuente: Banco Central.

La realidad. El dato dicho de forma aislada no expresa nada. Lo importante es compararlo con la población ocupada cuando empezó este gobierno (el trimestre de mayo, junio y julio de 2022), que era de 2.170.701. O sea, que en la administración Chaves destacan como logro el haber reducido la cantidad de empleos o de gente ocupada en 7.027. Este dato contradice la narrativa de éxito en empleo./ Fuente: Encuesta Continua de Empleo, INEC.

Mentira 5: Reducción del desempleo

Lo que dicen los chavistas: “155.000 personas menos sin empleo entre 2022 y 2025. / Fuente: No se indica.

La realidad. La reducción del desempleo no se debe a creación de empleo. En el periodo, la población ocupada disminuyó y 328.000 personas salieron del mercado laboral. Es una mejora estadística causada por retiro de trabajadores, no por dinamismo económico./ Fuente: Encuesta Continua de Empleo, INEC.

Mentira 6: Inflación

Lo que dicen los chavistas: “Inflación interanual negativa de -1.95%”. / Fuente: No se indica.

La realidad. No existe una inflación interanual de –1,95%; lo que hay es una inflación acumulada de enero 2025 a setiembre del 2025. Al analizar la serie del comportamiento de la inflación en este gobierno (de mayo 2022 a diciembre 2025), la inflación acumulada apenas fue de un 0,07%, lo cual resulta de una reducción significativa en los precios de la división de transporte por una caída de 52% en los precios del petróleo en ese periodo, más un dólar abaratado artificialmente por el Banco Central en 25%. La reducción de precios benefició a hogares de altos ingresos (lo que bajó fueron los combustibles, vehículos, boletos aéreos), mientras que bienes esenciales subieron de precio. Para hogares de bajos ingresos, la inflación fue 2,1% y la canasta básica alimentaria aumentó 5%. / Fuente: INEC y Banco Central.

Mentira 7: Control de la inflación

Lo que dicen los chavistas: “Somos el campeón mundial del control de la inflación. La inflación interanual a noviembre fue de 2025: -0.4%”. / Fuente: OCDE.

La realidad. Primero, la OCDE no es el mundo. Sí es cierto que dentro de los países miembros de dicha organización, a noviembre 2025, Costa Rica tiene la tasa de inflación más baja, e incluso negativa (–0.4%) mientras que el promedio de la OCDE es 3,9%. Lo que los chavistas nunca dicen es que, en gran parte, esto se debe a que el colón costarricense, de junio 2022 a octubre 2025, se ha apreciado en 28%, mientras otros países miembros han devaluado su moneda en promedio un 10%. Como la canasta de bienes y servicios que mide la inflación tiene un alto componente importado, en Costa Rica se ha abaratado. Esto ha encarecido al país, ha afecta las exportaciones, al sector turismo y la inversión extranjera, todo lo cual ha reducido nuestra competitividad. / Fuentes: Índice de Precios al Consumidor de INEC, y Banco Central y OCDE.

Mentira 8: Salarios mínimos

Lo que dicen los chavistas: “El salario mínimo real creció 11%, mientras que en la OCDE fue 4,7% y en Latinoamérica, 3.6%”. / Fuente: No se indica.

La realidad. La base de datos de la OCDE sobre los salarios mínimos reales se calcula deflactando los salarios mínimos nominales usando el índice de precios al consumidor y luego se convierten al mismo poder de compra en dólares. En dicha base de datos, de 2022 a 2024, los salarios mínimos reales en Costa Rica crecieron 10,4% (debido a la inflación negativa y la apreciación del colón), muy similar al promedio de la OCDE (9,5%), por lo que no hay una diferencia significativa con los países de ese grupo. / Fuente: OCDE.

Mentira 9: Salario mínimo en dólares

Lo que dicen los chavistas: “Según Bloomberg, tenemos el salario mínimo más alto de toda Latinoamérica”. / Fuente: Bloomberg.

La realidad. Efectivamente, por la distorsión del tipo de cambio, que se ha apreciado cerca de 25% desde junio 2022, a la hora de convertir los salarios mínimos en moneda local a dólares, el equivalente de Costa Rica se dispara a $726 mensuales sin cargas sociales y a $927 con cargas sociales. Le siguen Uruguay ($586), Chile ($565) y Ecuador ($470). Pero esto, en vez de ser un logro, es un gran riesgo, pues Costa Rica se volvió un país muy caro para producir y eso provoca que la inversión extranjera busque otros países donde la mano de obra es más barata. Es decir, perdimos competitividad internacional. / Fuente: Bloomberg.

Mentira 10: Pobreza

Lo que dicen los chavistas: “La pobreza bajó a 15,2% y pobreza extrema, a 3,8%. Son reducciones históricas”. / Fuente: INEC

La realidad. De julio 2023 a julio 2025, los hogares en pobreza bajaron de 21,8% a 15,2%, y la pobreza extrema, de 6,3% a 3,8%. Lo anterior, pues los ingresos del quintil de ingresos más bajos se incrementaron en términos reales un 23,3%, aunque en ese mismo lapso, el Índice Mensual de Actividad Económica del país solo creció 9,2%. Es decir, la pobreza se redujo, pero sobre bases frágiles. El Estado de la Nación 2025 concluye que la caída se explica por ingresos informales, menor tamaño de los hogares y ayudas privadas, no por crecimiento del empleo formal ni políticas públicas sostenibles. / Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del INEC y Estado de la Nación 2025.

Mentira 11: Tipo de cambio

Lo que dicen los chavistas: “Dólar en ¢497, el más bajo en 18 años”. / Fuente: No se indica.

La realidad. El colón se apreció artificialmente cerca de 26% por decisiones del Banco Central. Esto favoreció a importadores y deudores en dólares, pero perjudicó a los exportadores, el sector turismo, la IED y la producción nacional. Además, el Central se olvidó de su meta de inflación anual del 3% para concentrarse en mantener el tipo de cambio anclado alrededor de los ¢500 por dólar. / Fuente: Banco Central.

Mentira 12: Reservas internacionales

Lo que dicen los chavistas: “Las reservas crecieron hasta $17.257,66 millones, más de 180%”. / Fuente: Banco Central.

La realidad. Las reservas crecieron como consecuencia de la política cambiaria, no por una estrategia planificada. Su acumulación tiene costos financieros elevados y distorsiona precios y tasas de interés. Además, para evitar un efecto inflacionario de los colones que inyecta el Central en la economía al comprar esa cantidad de divisas, debe recoger esa liquidez emitiendo Bonos de Estabilización Monetaria, con lo cual incurre en un costo financiero que paga el resto del país en favor de los importadores y los deudores en moneda extranjera que ganan en colones. / Fuente: Banco Central.

Mentira 13: Deuda pública

Lo que dicen los chavistas: “La deuda bajó de 60% del PIB, una baja de 8 puntos porcentuales”. / Fuente: No se indica.

La realidad. No es cierto que la deuda pública se haya reducido. El saldo de la deuda de este gobierno pasó de $42.000 millones en mayo 2022 a $48.000 millones a diciembre 2024, un aumento de $6.000 millones, un 14% más (usando el mismo tipo de cambio de mayo 2022 para convertir la deuda en colones a dólares en diciembre 2024). Lo anterior, sin tomar en cuenta que bajo esta administración, el saldo de la deuda del gobierno con la CCSS se incrementó en un 41% ($2.000 millones más). De lo que este gobierno hace alarde y queda bien con el FMI, es de que la relación deuda -PIB se ha reducido. Sin embargo, esto obedece a un artificio contable pues el 36% de la deuda del Gobierno es en dólares y no es lo mismo convertir ese monto a colones usando el tipo de cambio de mayo 2022 (, ¢688,85 por dólar) que convertirlos al tipo de cambio artificialmente fijado por el Central a diciembre 2024 (¢511.53 por dólar). Si la conversión se hace al tipo de cambio de mayo 2022, la relación deuda-PIB es de 67,2% y, más bien, este gobierno la ha incrementado 2,5 puntos porcentuales. / Fuente: Ministerio de Hacienda / Dirección de Crédito Público.

Mentira 14: Déficit fiscal

Lo que dicen los chavistas: “El déficit fiscal pasó de 5,0% del PIB en 2021 a 3,8% del PIB en 2024”. / Fuente: Ministerio de Hacienda

La realidad. La mejora fiscal comenzó en 2021 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Los chavistas no cuentan el cuento completo: en 2020, el país estuvo a punto de un incumplimiento de pagos con un déficit primario del 3,4% del PIB y un déficit financiero del 8%. Con dicha ley, el balance primario pasó a un superávit de 2,1% del PIB y un déficit financiero de 2,5% en 2022. Bajo esta administración, por el contrario, redujeron el superávit primario a 1,1% del PIB y subieron el déficit financiero a 3,8%, poniendo en riesgo de nuevo la estabilidad de las finanzas públicas. / Fuente: Ministerio de Hacienda

Mentira 15: Turismo

Lo que dicen los chavistas: “El turismo tuvo un crecimiento de 7,7% (2,6 millones de turistas a 2024)”. / Fuente: No se indica.

La realidad. Mientras Costa Rica creció 7,7% en 2024, Centroamérica creció 11,6% y el mundo, 11,1%. En 2025, Costa Rica apenas creció 1,1%, mientras que el turismo en el Istmo subió 6,9% y en el mundo. 5,3%. Es decir, Costa Rica sigue perdiendo participación en el mercado mundial de turismo. / Fuente: Barómetro ONU Turismo y Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Mentira 16: Repunte de divisas por turismo

Lo que dicen los chavistas: “El ingreso de divisas en 2024 creció 14%”. / Fuente: No se indica.

La realidad. Según el Banco Central, efectivamente, el ingreso de divisas en 2024 creció un 14% y la llegada de turistas por vía aérea, según el ICT, subió 7,7%. Sin embargo, en 2025, el ingreso de divisas por turismo cayó 0,7% y la llegada de turistas por vía aérea apenas creció 1%, mucho menos que otros países competidores, con lo que el país ha perdido participación de mercado en turismo. / Fuente: ONU Turismo, Banco Central de Costa Rica e ICT.

Mentira 17: Exportaciones

Lo que dicen los chavistas: “Crecimiento en las exportaciones a setiembre 2025 del 15,2%”. / Fuente: Banco Central

La realidad. Sí, las exportaciones acumuladas FOB del país crecieron de forma interanual, a setiembre 2025, un 15,2%, pero lo que los chavistas callan es que las exportaciones de las empresas pertenecientes al régimen definitivo (que son cerca de 80.000, generan 1,7 millones de empleos y pagan impuestos), apenas crecieron 0,9% en ese periodo. Esto, las exportaciones de las empresa de zonas francas (que son unas 600, generan 190.000 empleos y no pagan impuestos), crecieron 23%. Es decir, el éxito exportador del país no depende de políticas públicas de esta administración, sino de los mercados internacionales, especialmente de Estados Unidos, donde están las casas matrices de dichas empresas. En mayo 2022, la distribución de las exportaciones costarricenses entre empresas del régimen definitivo y empresas de zonas francas era 40%-60%. A diciembre 2025, cambió a 30%- 70%, una pérdida de 10 puntos porcentuales para las exportaciones de compañías locales. / Fuente: Banco Central

Mentira 18: Inversión extranjera directa (IED)

Lo que dicen los chavistas: “La IED creció 9,3%”. / Fuente: Banco Central.

La realidad. En las estadísticas del Banco Central o de Procomer no se observa un crecimiento de 9,3% en la IED. El último dato actualizado del Central es el acumulado al III trimestre de 2025, que muestra un crecimiento de solo 4,5% ($153 millones más). Sin embargo, dentro de ese total, la IED en zonas francas cayó $71 millones; la IED en turismo cayó $151 millones y en el sistema financiero cayó $142 millones. Donde la IED se incrementa extrañamente (¿cuál es el incentivo?) es en empresas regulares o sujetas a impuestos y otras distorsiones locales, en inversión inmobiliaria y en perfeccionamiento activo. A nivel de balanza de pagos, según el Informe de Política Monetaria del Banco Central, se estima que en 2025. la IED solo crecerá $74 millones, apenas 1.4%, vs. 13% de 2024. / Fuente: Banco Central: Estadísticas de IED y Balanza de Pagos.

Mentira 19: Agricultura

Lo que dicen los chavistas: “El sector agrícola será prioridad del próximo gobierno, como lo ha sido en este”. / Fuente: Reunión Laura Fernández con Cámara de Agricultura

La realidad. El crecimiento promedio anual del IMAE Agrícola en estos tres años fue de 0,74% mientras que la economía del país creció 4,63% (o sea, seis veces con respecto a la agricultura). No hay evidencia de que el gobierno de Chaves tuviera una política prioritaria para este sector. / Fuente: Banco Central

Mentira 20: Calificación crediticia

Lo que dicen los chavistas: “Standard & Poor’s y Moody’s mejoraron la calificación de Costa Rica, cerca del grado de inversión”. / Fuente: No se indica.

La realidad. Efectivamente dichas agencias nos subieron el rating de BB- a BB, y quedamos igual que República Dominicana y por debajo de Guatemala y Panamá. Sin embargo, esto obedece a otros elementos diferentes a políticas públicas de esta administración, como la solidez del marco institucional del país, su democracia y su estabilidad política (instituciones políticas sólidas y democráticas), elementos con los cuales el chavismo no ha estado nada contento. Las calificadoras también lo atribuyen al marco fiscal heredado y al dinamismo del Régimen de Zonas Francas, no a reformas estructurales del actual gobierno. / Fuente: Standard & Poor’s y Moody’s.

Gerardo Corrales Brenes es economista y exbanquero.