Esto no quiere decir que los ciudadanos franceses –y, en particular, los jóvenes– no tengan nada de qué quejarse. El desempleo se ha mantenido demasiado alto por demasiado tiempo, y si bien Francia no ha sufrido, en gran medida, el pico de desigualdad de ingresos que se ve en otros países, como Estados Unidos, las desigualdades sistémicas son dominantes.