Columnistas

Las crisis emergentes demandan acuerdos robustos

No controlamos las crisis geopolíticas o climáticas, pero sí su gestión local. La aparición, eventual contención y solución de las internas es total responsabilidad nuestra

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Por Eduardo Ulibarri

No quiero ser ave de mal agüero, sino exponer una parte muy inquietante de la realidad. Tiene dimensiones globales y locales, y las primeras empujan las segundas. Me refiero a la emergencia de nuevas crisis y la agudización de las existentes.








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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