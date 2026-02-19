Columnistas

Las buenas ideas no llevan al paraíso

Si hay que ser cauto con las buenas ideas, hay que ser doblemente precavido con las que pregonan el odio, la codicia, la arrogancia, el dominio descarnado sobre los demás o, simplemente, el insulto y la estigmatización

Por Jorge Vargas Cullell

Aun entre los seguidores de causas justas y nobles, hay siempre un contingente de personas arribistas, sedientas de riqueza, amigas del poder y militantes capaces de cometer, sin escrúpulo alguno, las peores fechorías. Es que las buenas ideas no implican buenas personas, sino simplemente individuos persuadidos por ellas o, a veces, ni siquiera eso, sino oportunistas dispuestos a usarlas para sus ambiciones personales.








