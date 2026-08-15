Columnistas

Las 43 almas de Ayotzinapa

Hasta el día de hoy, sus familiares los buscan afanosamente, aunque sea para enterrar sus restos y honrar debidamente sus cortas vidas

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Por Gina Montaner
Estudiante pasa junto a los retratos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa frente al Congreso de Guerrero en Chilpancingo, México, en 2015.
Un estudiante pasa junto a los retratos de algunos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En 2015, estos fueron colocados frente al Congreso de Guerrero, México. (AFP/Pedro Pardo)







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Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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