Columnistas

La voracidad de una economía renqueante

Nuestra economía está partida en dos. Una parte es moderna y conectada a mercados internacionales; paga mejores salarios y está muy concentrada en el Valle Central. La otra parte está más atrasada, genera poco empleo formal y su fuerte se desarrolla donde se ubican las áreas de conservación de la biodiversidad

EscucharEscuchar
Por Jorge Vargas Cullell

Hoy traigo una pregunta, a modo de abrebocas: ¿cómo hace para crecer una economía en la que la productividad está estancada? Fácil, me dirán muchos: si no se vuelve más eficiente, la única manera de que produzca más es metiéndole más inversión, trabajo o uso de recursos naturales. Si quiere más chocolate, use más cacao.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EnfoqueJorge Vargas Cullellproductividadeconomía de Costa Ricaáreas de conservaciónbiodiversidad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.