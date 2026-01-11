Columnistas

La virtualidad total en los trabajos les pasa cara factura a los más jóvenes

El contacto cercano tiene un gran valor: permite hacer preguntas; ver en acción a las personas más versadas y estar presente en ‘conversaciones informales’ que luego facilitan la toma de decisiones importantes

Por Nuria Marín Raventós

En diciembre pasado, el New York Times publicó un artículo de Noam Scheiber, que describe cómo los jóvenes son los más perjudicados por el trabajo virtual pospandemia al tener menos oportunidades de aprendizaje, de acceso a capacitadores y mentores, mayor pérdida de oportunidades de ascenso y alto desempleo.








Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

