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La vida es ahora: la lección que los perros nunca olvidan

Ellos no viven atrapados en pensamientos constantes sobre el pasado o el futuro. No pasan horas reviviendo discusiones, preocupándose por lo que vendrá o imaginando versiones alternativas de sus vidas. Simplemente, habitan el momento

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Por Aimée Leslie
Perro acostado en sillón de casa
Hay algo en los perros que parece acercarse muchísimo a lo que los seres humanos más anhelamos recibir: amor sin condiciones. (Aimée Leslie/Cortesía)







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Aimée Leslie

Aimée Leslie

Tiene un doctorado en Transiciones hacia la Sostenibilidad de la Universidad de Lancaster y cuenta con 20 años de experiencia en varias ONG ambientales en países como Argentina, México y Suiza. Actualmente, se desempeña como directora de Conservación de WWF-Perú.

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