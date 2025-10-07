Columnistas

La vida como organismo compartido

Si nos vemos como enemigos irreconciliables, el resultado será la parálisis o la destrucción. Nuestra realidad se construye a partir de los lentes que nos ponemos para ver el mundo

Por Aimée Leslie
Flor y abeja, polinización
Si nos reconocemos como abejas y flores, quizá descubramos que la vida, en toda su complejidad, solo prospera cuando se vive como un organismo compartido. (Aimée Lesllie/Cortesía: Aimée Leslie)







Aimée Leslie

Tiene un doctorado en Transiciones hacia la Sostenibilidad de la Universidad de Lancaster y cuenta con 20 años de experiencia en varias ONG ambientales en países como Argentina, México y Suiza. Actualmente, se desempeña como directora de Conservación de WWF-Perú.

