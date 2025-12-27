Columnistas

La verdadera batalla por la competitividad se libra en las municipalidades

Sin capacidad de ejecución territorial, ninguna estrategia nacional escala

Por Andrés Fernández Arauz

La experiencia comparada y la evidencia empírica son consistentes: las políticas públicas no fracasan principalmente por falta de diagnóstico o de planificación, sino por debilidades en su ejecución. En Costa Rica, este problema se manifiesta con claridad a nivel territorial, donde muchas de las decisiones que afectan la competitividad se materializan.








Data StoryAndrés Fernández Arauzgobiernos locales
Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

