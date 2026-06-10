Columnistas

La última gran lección de Edgar Morin para tiempos de populismo y odio

El pensamiento y las luchas de este humanista universal, sus advertencias sobre los peligros a que se enfrenta la humanidad y, muy particularmente, sobre los nuevos autoritarismos y sus tendencias destructivas, tienen hoy más vigencia que nunca

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Por Sonia Marta Mora Escalante
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Una foto de 2021, cuando el filósofo y sociólogo Edgar Morin llegó a la edad de 100 años y dio un discurso en presencia del presidente francés, Emmanuel Macron. (YOAN VALAT/AFP)







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