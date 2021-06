Será la coyuntura, esta imprevista circunstancia, el hecho de que los tiempos que corren a menudo no parece que corren, sino que se estancan. O será algo común y ordinario: que después de tan irrevocables ausencias como he sufrido, ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño, como dijo Alonso Quijano el Bueno a quienes lo acompañaban en la hora de su despedida, cuando le volvió la cordura.