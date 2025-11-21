Columnistas

La televisión que viene: volver a mirarnos juntos

En un país saturado de pantallas y opiniones, la televisión tiene una oportunidad que parecía perdida: convertirse otra vez en el lugar donde Costa Rica se escuche y se reconozca

EscucharEscuchar
Por Antonio Jiménez
Vista frontal de un viejo televisor sobre un soporte y un fondo amarillos
El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
televisiónDía Mundial de la Televisión

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.