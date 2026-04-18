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La señora de Purral va donde el psicólogo

Al principio, escuchaba un montón de cosas. Que iba a bajar el precio del arroz y las medicinas, que iba a frenar la ola de homicidios, que iba a construir mejores carreteras, que iba a arreglar la educación...

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Por Ronald Matute
Ilustración de la señora de Purral en el diván del psicólogo, angustiada porque dejó de oír las voces que tanto la mencionaban a inicios del actual gobierno
"Cuando llamó para sacar la cita, dijo que tenía una emergencia. Cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar?", le pregunta el psicólogo a la señora de Purral. (Ilustración elaborada con IA / Gemini AI para Opinión de LN/Ilustración IA)







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Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

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