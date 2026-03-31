Columnistas

La Segua ya no está en el camino; ahora vive en las pantallas

Nosotros, los nuevos jinetes de este siglo, cabalgamos por la red deseando ese destello de ‘belleza’ que alivie la soledad. Cabalgamos en la noche de los tiempos sobre las ancas de la tecnología, creyendo que vamos hacia la compañía total

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Por Dorelia Barahona
Leyenda de la Segua, ilustración
Si la Segua era la mujer que se revelaba ante la mirada del hombre convirtiéndose en monstruo, la Segua digital es la identidad fragmentada.







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Dorelia Barahona

Dorelia Barahona

Escritora y filósofa. Tiene más de 30 años de colaborar con el periódico 'La Nación', en la sección de Opinión y la 'Revista Dominical'. Docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Autora de nueve novelas, tres libros de ensayo y tres de cuento.

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