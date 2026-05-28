Columnistas

La ruta que lleva del abandono al sicariato

Nuestro país vive una crisis que combina violencia criminal, exclusión social y debilitamiento institucional. El narcotráfico no crece únicamente por capacidad armada; crece donde el Estado pierde presencia social

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Por Alberto Morales
Muchacho adolescente pensativo, deprimido, en riesgo, depresión
Un adolescente sin acceso a educación de calidad, sin espacios seguros, sin apoyo psicológico y sin expectativas laborales queda más expuesto a un ambiente amenazante. (Shutterstock/Foto)







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Alberto Morales

Alberto Morales

Fundador y director por 35 años de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. Profesor universitario del posgrado de Medicina de la UCR. Miembro fundador y presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia, cargo que ejerció hasta el 2024.

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