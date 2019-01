Este cambio tuvo un efecto benéfico: desenmascarar los verdaderos objetivos de Estados Unidos en Oriente Próximo, que al fin y al cabo no son tan secretos, salvo por el hecho de que los analistas ortodoxos, los estrategas del establishment estadounidense y los congresistas no suelen hablar de ellos en público. Estados Unidos no ha estado en Siria (o en Irak, Afganistán, Yemen, el Cuerno de África, Libia y otros lugares de la región) por el EI. De hecho, el EI fue más una consecuencia que una causa de la presencia estadounidense. El verdadero objetivo era la hegemonía regional estadounidense, y las consecuencias reales han sido desastrosas.