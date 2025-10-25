Columnistas

La regla fiscal contra la inversión inteligente

Persistir en una regla que impide crecer donde el país más lo necesita es económicamente ineficiente y socialmente miope

Por Andrés Fernández Arauz

La regla fiscal nació para contener el gasto, pero terminó conteniendo la visión. Desde 2020, su aplicación en Costa Rica, así como decisiones políticas, han reducido la inversión social a mínimos históricos. En los hechos, la educación pasó de ser prioridad nacional a variable de ajuste fiscal. Lo paradójico es que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) –inspirador original de muchas reglas de disciplina fiscal– ahora advierte sobre los riesgos de esa rigidez.








Data StoryAndrés Fernández Arauzregla fiscalFMIinversión inteligenteeducación
Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

