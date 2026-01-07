Columnistas

Ottón Solís sobre conflicto en Venezuela: La regla del gendarme global es ‘no reglas’

Es cierto que Maduro y ese detestable socialismo demagógico han sido un obstáculo para el progreso de Venezuela, pero de ahí a que una potencia rompa todas las reglas de convivencia mundial para autonombrarse juez del orbe es otra cosa

Por Ottón Solís
Operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro la noche de este 3 de enero de 2026.
Donald Trump confirmó la captura de Nicolás Maduro en una conferencia de prensa el pasado sábado 3 de enero. (JIM WATSON/AFP)







