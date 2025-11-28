Columnistas

La radio regional atempera el ímpetu de la desinformación

Cada vez usamos más el ecosistema digital para informarnos y relacionarnos, pero casi una de cada cinco cuentas activas es falsa, y su uso para distorsionar, insultar y dividir aumenta

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri

Basta conectar algunos “puntos” de tres rigurosos estudios recientes para obtener una imagen perturbadora sobre los peligros de la desinformación en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RadarEduardo Ulibarriradio regionaldesinformacióncampaña electoral
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.