La Presidencia de la República es una magistratura moral

Algunos defenderán el tono y el estilo del actual mandatario como señal de fuerza o de ruptura con viejos estilos, pero la experiencia demuestra que la chabacanería no fortalece la democracia

Por Christian Hess
Mano con puño cerrado pintada con colores de la bandera de Costa Rica. Dar la lucha.
Nuestro voto debe favorecer a quienes estén en mejores condiciones de restablecer la decencia, el señorío y el respeto institucional que exige la República. (Shutterstock/Shutterstock)







Christian Hess

Fue letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Juez del Tribunal Contencioso Administrativo. Ha sido integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y profesor universitario. Ha colaborado en proyectos relacionados con tecnología y derecho en el país, y ha publicado libros y artículos sobre esas materias.

