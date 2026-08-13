Columnistas

La pregunta de Chaves tuvo respuesta y fue masiva: ‘Sí, tenemos miedo’

El plantón no se dio porque vivamos ya en una dictadura, sino, justamente, para que no lleguemos a eso

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Por Leonardo Garnier

Fue todo un plantón. El jueves pasado, la plaza de la Democracia se transformó en un aula viva de educación cívica. Costarricenses de todos los sectores, todas las edades y las más diversas banderías políticas, nos reunimos en defensa de la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y la democracia.








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Leonardo Garnier

Leonardo Garnier

Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).

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