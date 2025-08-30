Columnistas

La posverdad del exministro de Hacienda

El exjerarca de Hacienda, Nogui Acosta, se presenta ahora como economista preocupado por el contrato social y la educación. Pero los datos y los hechos lo desmienten

EscucharEscuchar
Por Andrés Fernández Arauz

El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha comenzado a reescribir su legado. En entrevistas recientes –incluyendo una publicada en la Revista Dominical de La Nación (17 de agosto) y otra este 28 de agosto en AmeliaRueda.com intenta desmarcarse de los recortes sociales que caracterizaron su gestión. Habla de responsabilidad, disciplina y prioridades. Pero los datos y los hechos desmienten ese relato.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Data StoryAndrés Fernández ArauzNogui Acostaposverdadexministro de HaciendaDécimo Informe del Estado de la Educaciónpresupuesto educativopresupuesto educativo 2025educación
Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.