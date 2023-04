La política y el colegio, más allá del vacilón

El proceso electoral en mi colegio se llevó a cabo hace poco. Me postulé para la presidencia con un partido político que formé, llamado Lead (lidera, en inglés), y lamentablemente no obtuve el puesto. Sin embargo, de esta experiencia, que para mí empezó hace siete meses, me quedan distintas lecciones, no solo sobre la política colegial, sino también acerca de la política como tal y la vida en general.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌