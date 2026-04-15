Columnistas

La plomera espacial y la dignidad del sanitario

Cada mañana, sin excepción, cada CEO de Silicon Valley, cada filósofo, cada cosmonauta y cada papa hace exactamente lo mismo que hacía el primer ‘Homo sapiens’ que pisó la sabana africana. El cuerpo, indiferente al progreso, cumple su rutina

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Por Mauricio París
La tripulación de Artemis II se reúne dentro de la nave Orion durante el regreso a la Tierra, tras completar el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna y abandonar su esfera de influencia.
La tripulación de la misión Artemis II se abraza dentro de la nave Orión durante el regreso a la Tierra. (NASA/NASA)







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